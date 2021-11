Nach dem 0:2 im Derby gegen die SG Vordereifel kann der SV Masburg auf dem Kaisersescher Kunstrasen schon am Dienstag wieder einiges gerade in der Fußball-Bezirksliga Mitte rücken: Um 20 Uhr steht das Nachholspiel gegen den FC Plaidt an. Das war wegen eines Corona-Falls in Reihen der Masburger verlegt worden und heute wie damals gibt es nur eine Vorgabe im Abstiegskampf: einen Sieg.