Masburg: Derby gegen Cochem wird abgesagt

Das COC-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Masburg und der Spvgg Cochem am Sonntag wird nicht stattfinden. Der Grund: Corona in Reihen der Masburger. Die Gäste aus Cochem haben der Masburger Anfrage zugestimmt.

Die Spvgg selbst hatte am vergangenen Wochenende ihr Spiel gegen Rheinböllen absagen müssen, hätte aber für das Spiel in Masburg genug Spieler wieder an Bord gehabt. „Wir haben aktuell keinen neuen Fall, es sind einige wieder zurück. Wer spielt, werden wir entscheiden, wie die Jungs sich fühlen und wer in der Lage ist, zu spielen. Wir wollen mit einer schlagkräftigen Truppe nach Masburg fahren“, hatte Cochems Trainer Nikolai Foroutan am Donnerstag im Vorfeld der Partie gesagt. Bei Masburg sah die Lage personell anders aus, Masburgs Spielertrainer Matthias Bender sagte da bereits: „Aktuell ist das Einzige, womit wir uns beschäftigen, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen.“ mb