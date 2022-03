In der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen sich am Mittwochabend (20 Uhr) die SG Maifeld-Elztal und die SG Viertäler Oberwesel auf der Elztaler Alm gegenüber. Und auch für den FC Alemannia Plaidt steht am selben Tag (20 Uhr) ein Match beim TuS Oberwinter an.