Am Sonntag (15 Uhr) will die SG Maifeld-Elztal ihrem guten Start in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein weiteres Erfolgserlebnis hinzufügen. Die Mannschaft von Trainer Florian Breitbach gastiert beim SV Masburg und hat ausnahmsweise auch auswärts die Favoritenrolle inne.