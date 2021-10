In die Kategorie „Arbeitssieg“ verbuchte Florian Breitbach, Trainer der SG Maifeld-Elztal, den 2:1 (0:1)-Erfolg seiner Elf gegen den SV Masburg. Fast 70 Minuten spielten die Maifelder in Überzahl, hatten aber Mühe, aus der personellen Überlegenheit Vorteile zu ziehen. Am Ende reichte es knapp, und so durfte sich die Breitbach-Elf über die Punkte 13 bis 15 und den sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga Mitte freuen.