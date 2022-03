Nach zwei Auswärtsauftritten in der Fußball-Bezirksliga kehrt die SG Maifeld-Elztal auf die heimische Alm zurück. Am Mittwoch (20 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Florian Breitbach den TuS Rheinböllen. „Der Platz auf der Alm ist in einem guten Zustand. Wir wollen unsere Heimstärke ausbauen“, erklärt Breitbach das Vorhaben.