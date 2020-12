Lukas Weiler: Wir wollen unter die ersten Fünf

Cochem

Die abgebrochene Fußballsaison im Rückspiegel, die bald beginnende Spielzeit im Fokus: Wir sprachen mit den Trainern der Vereine, die in der „Corona-Saison“ überkreislich agiert haben, über das, was gewesen ist, und das, was kommen wird. Heute kommt allerdings kein Trainer zu Wort, sondern mit Lukas Weiler der Kapitän des Bezirksligisten SG Vordereifel, denn Coach Florian Breitbach hat sich nach dem Saisonabbruch zum Ligarivalen SG Elztal Gering-Kollig verabschiedet. Vordereifel hatte die „Corona-Saison“ als Tabellenzehnter beendet. Lukas Weiler hofft, dass die kommende Spielzeit besser für die Eifel-SG aus Laubach, Leienkaul, Müllenbach und Kaisersesch verlaufen wird.