Liebshausener Feuerwerk gegen Ata Urmitz

Es war ein Feuerwerk, was die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal beim 6:0 (4:0)-Sieg in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen bis dahin punktgleiche Gäste von Ata Sport Urmitz vor allem in Halbzeit eins abbrannte. Die Gastgeber führten bereits zur Pause hochverdient mit 4:0 und überzeugten vor allem durch ihr schnelles Spiel in die Spitzen, durch mutigen Offensivfußball und durch die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen. Liebshausen verteidigte durch den Kantersieg Tabellenplatz drei.