Die Serie der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist gerissen: Nach acht Siegen in Folge musste sich der Tabellendritte beim Spitzenreiter Cosmos Koblenz vor nur 100 Zuschauern in Weißenthurm mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Am Ostersonntag um 15 Uhr geht es für Liebshausen mit dem Auswärtsspiel beim Sechsten Spvgg Cochem direkt weiter.