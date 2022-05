Liebshausen siegt in Hausbay: Römer muss für das 100. Tor keinen ausgeben

Als Daniel Römer nach 19 Minuten den 100. Saisontreffer für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte erzielte, war es ein erstaunlich unspektakulärer Moment. Es war das zwischenzeitliche 1:1 in der Partie bei der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach und es war das erste von fünf Liebshausener Treffern. Am Ende stand ein 2:5 (1:2) aus Sicht der Gastgeber. Die hatten sich trotz der Ausfälle von neun Spielern und der ungleichen Tabellenkonstellation wacker geschlagen – und hatten zwischenzeitlich sogar die Möglichkeit, auf ein Tor heranzukommen.