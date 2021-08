Was für ein Auftakt für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Zehn Tore in einem Spiel, acht davon für die SG mit dem Dreifachschützen Maurice Volkweis. Zweimal Erik Milz, dazu noch Kevin Praß, Simon Peifer und Daniel Römer – perfekt war das 8:2 (4:0) gegen den SV Oberzissen. Die Gästen präsentierten sich sehr schwach. Somit grüßt Liebshausen direkt von der Tabellenspitze.