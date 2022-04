Das Rhein-Hunsrück-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal und der SG Viertäler Oberwesel ist zugleich das Spitzenspiel am 28. Spieltag. Der Tabellendritte Liebshausen begrüßt am Sonntag um 15 Uhr im Argenthaler Waldstadion den Fünften vom Rhein.