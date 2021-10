Derby am zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga: Die SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal (3. Platz, 23 Punkte) erwartet am Sonntag um 14.45 Uhr in Liebshausen die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (9. Platz, 15 Punkte).