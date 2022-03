Dank des besseren Torverhältnisses ist die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit dem 3:2 (1:1)-Sieg am TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte vorbeigezogen und belegt nun Tabellenrang drei. Mann des Tages war Stevenson Dörr, der an allen Liebshausenern Toren beteiligt war, denn er bereitete alle drei SG-Treffer vor. „Das war mit mein bestes Spiel“, so der glückliche Dörr.