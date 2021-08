Lauer: Fahren mit großem Respekt nach Immendorf – Ata Urmitz spielt gegen Oberwinter – FC Cosmos Koblenz in Plaidt gefordert

Mit einem Heimspiel gegen den FV Rübenach startet der TuS Immendorf in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte und will die gute Vorstellung vom Pokalspiel gegen Rheinlandligist Andernach, das man mit 2:0 gewann, wiederholen. Im TuS Oberwinter empfängt Ata Urmitz am Sonntag einen der Topfavoriten und will auf die geglückte Generalprobe (2:0-Pokalsieg in Niederberg) eine gelungene Heimpremiere folgen lassen. Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich Reserve muss in den Hunsrück zum TuS Rheinböllen. Wird der FC Cosmos Koblenz in Plaidt seiner Favoritenstellung gerecht und startet mit einem Sieg erwartungsgemäß in die neue Saison?