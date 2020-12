Rheinböllen

Die Spvgg Cochem hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte in ihrem dritten Auswärtsspiel den dritten Sieg eingefahren. Beim TuS Rheinböllen (erste Pleite im vierten Heimspiel) gewannen die Moselaner verdient mit 3:1 (0:0). Am Ende wurde es aber unverhofft noch einmal richtig turbulent – und der Cochemer Sieg hing am seidenen Faden.