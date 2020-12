Immendorf

Was sich sehr klar liest, war so klar nicht: Fußball-Bezirksligist Spvgg Cochem hat sein Auswärtsspiel beim TuS Immendorf mit 0:4 (0:1) verloren und dabei immer wieder nach eigenen Chancen einen Genickschlag bekommen. Mann des Tages bei den Gastgebern war der 21-jährige Offensivmann Jan Knopp, der dreimal cool traf. Und das für den neuen Tabellenführer der Liga, denn Immendorf übernahm die Spitze vom TuS Oberwinter, der in Rübenach beim 1:2 seine ersten Punkte in dieser Saison abgeben musste. Immendorf ist mit 22 Zählern weiter ungeschlagen. Cochem bleibt guter Vierter mit 15 Punkten.