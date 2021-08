Zweimal Heimrecht, einmal auswärts und einmal spielfrei – so sieht das Wochenende für die vier COC-Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Mitte aus. Pause hat der SV Masburg, der wegen einer Hochzeit im Spielerkreis bei der SG Hausbay um Verlegung bat und das Ja-Wort erhielt. Die Partie wird am Mittwoch, 8. September, um 20 Uhr in Masburg nachgeholt.