Der FC Alemannia Plaidt biegt auf die Schlussgerade seiner englischen Woche ein. Nachdem die Alemannen am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte den ersten Punktgewinn einfahren konnten, unterlag die Elf um Spielertrainer Tayfun Kayaalp am Dienstagabend dem Oberligisten SG Mülheim-Kärlich mit 0:6 (0:3). Zum Ende der Woche gastiert der FC am Sonntag (15 Uhr) in der Liga bei der SG Vordereifel in Laubach.