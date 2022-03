Nachdem der TuS Oberwinter am zurückliegenden Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte kurzfristig zuschauen musste, steht nun am Mittwoch (20 Uhr) für den TuS die nächste Aufgabe auf dem Plan. Die Elf von Trainer Cornel Hirt erwartet dann Ata Spor Urmitz zur Nachholpartie, die ursprünglich im Dezember hätte stattfinden sollen.