Oberwesel

Seit Trainer-Routinier Peter Ritter in Oberwesel am Werk ist, geht es kontinuierlich aufwärts am Rhein: Sofort A-Klasse-Meister und dann Tabellenneunter, Dritter sowie Zweiter in der Fußball-Bezirksliga Mitte – Ritter hat mit seinen Mannen richtig viel „geschafft“ seit 2016. Nun steigt noch die Spvgg Viertäler (vorher B-Klasse Mainz-Bingen) ins Boot beim SV Oberwesel mit ein und festigt damit die Klubstruktur. Hält der Trend unter Peter Ritter an, wird die neue SG Viertäler Oberwesel Meister und steigt in die Rheinlandliga auf. Spätestens nach dem 2:0-Pokalcoup am Samstag gegen Oberligist TSV Emmelshausen haben jedenfalls alle die SG Viertäler Oberwesel auf der Rechnung.