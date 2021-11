Am 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SV Oberzissen einen hart erkämpften Punkt eingefahren. Trotz zweimaligen Rückstands und Unterzahl in den letzten 25 Minuten trennte sich der SVO zu Hause mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden von Ata Sport Urmitz und bleibt somit im Mittelfeld der Tabelle mit einem kleinen Polster zu den Abstiegsrängen.