In der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel hat die SG Unzenberg ihr Gastspiel bei der SG Morshausen kurzfristig aus Personalmangel absagen müssen. Die Morshausener stimmten einer Verlegung zu, die Partie wird am 20. Oktober in Gondershausen nachgeholt. Tabellenführer TSV Emmelshausen II kassierte indes am siebten Spieltag nach sechs Siegen seine erste Niederlage beim 0:2 in Damscheid gegen den Tabellenzweiten SG Niederburg (nun nur noch fünf Punkte weniger).