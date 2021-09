Immendorfer Reichert schlägt in der Nachspielzeit zu

Das war ein echtes Topspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TuS Immendorf und dem TuS Oberwinter, das die Gastgeber mit 1:0 (0:0) gewannen. Beide Teams lieferten sich eine Partie auf taktisch hohem Niveau mit vielen Zweikämpfen, einigen Torraumszenen und einer diskutablen Entscheidung in der Nachspielzeit. Tabellenführer Immendorf war am Ende der glücklichen Sieger, nachdem der eingewechselte Robin Reichert das Tor des Tages erzielte. Hinter Immendorf befindet sich der FC Cosmos Koblenz in Lauerstellung, der bei der SG Hausbay souverän gewann.