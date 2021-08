Der FV Rübenach hat sich nach dem torlosen Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Immendorf auch von den SF Höhr-Grenzhausen mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Die Reserve der SG Mülheim-Kärlich hingegen verlor auch ihr zweites Saisonspiel und findet sich am Tabellenende wieder. Gegen die SG Vordereifel gab's eine 0:1-Niederlage. Derweil hat der TuS Immendorf bei der SG Treis-Karden überzeugt und an der Mosel mit 3:0 gewonnen.