In der Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag die SG Vordereifel auf dem Rasenplatz in Laubach dem Spitzenreiter TuS Immendorf mit 1:2 (1:1). Und das nach einer bockstarken ersten Hälfte, in der allerdings nur Jonas Gorges (12.) traf, Vordereifel ließ eine Handvoll weiterer Hochkaräter liegen. Immendorf fuchste sich in die flotte Partie und traf noch zweimal. Immendorf bleibt mit dem Auswärtserfolg an der Tabellenspitze, Vordereifel rutschte mit 14 Punkten gar auf Rang elf ab.