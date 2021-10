Der TuS Immendorf und der FC Cosmos Koblenz haben in der Fußball-Bezirksliga Mitte ihre Spiele gewonnen und sich an der Tabellenspitze weiter abgesetzt. Denn der Dritte SG Liebshausen spielte in Oberwesel nur 2:2. Immendorf und Cosmos haben nun schon fünf Punkte Vorsprung. Ebenfalls drei Punkte gab es für den FV Rübenach, während sich SF Höhr-Grenzhausen und Ata Urmitz die Punkte teilten und die SG Mülheim-Kärlich II leer ausging.