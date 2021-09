Der TuS Immendorf hat sein Heimspiel gegen die SG Maifeld gewonnen und dank der Ergebnisse der Konkurrenz die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga Mitte übernommen. Jubeln durfte am Wochenende auch die SG Mülheim-Kärlich II über ihren ersten Saisonerfolg. Ata Urmitz bleibt nach dem knappen Sieg in Rheinböllen oben dran.