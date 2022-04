Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte und dem Aufstieg in die Rheinlandliga bleibt spannend: Denn der TuS Immendorf hat das Spitzenspiel gegen den FC Cosmos Koblenz mit 2:0 (0:0) gewonnen und ist dadurch bis auf drei Punkte an den Tabellenführer, der selbst durch einen Sieg seine Führung auf neun Punkte hätte ausbauen können, herangekommen.