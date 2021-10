Am zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft der FC Cosmos Koblenz auf den Aufsteiger SV Masburg, während sich die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit der SG Maifeld-Elztal auseinandersetzen muss. Spitzenreiter TuS Immendorf spielt am Sonntag bei der SG Vordereifel. Zeitgleich trifft Ata Sport Urmitz noch immer ohne Übungsleiter auf heimischer Sportanlage auf den FV Rübenach.