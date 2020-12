Immendorf kann nach 8:0 mit Heimspielerfolg Platz zwei festigen

Koblenz

Der fünfte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht an. Bereits am Freitagabend sind der FV Rübenach und der FC Cosmos Koblenz auswärts gefordert, während die SF Höhr-Grenzhausen im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Oberzissen auf die ersten Punkte hoffen. Die SG Mülheim-Kärlich II folgt am Samstagnachmittag, während die übrigen Partien am Sonntagnachmittag stattfinden. Für Rübenach und Mülheim-Kärlich stehen Duelle gegen Tabellennachbarn an. Der FV könnte den TuS Rheinböllen mit einem Auswärtssieg auf vier Punkte distanzieren und sich in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren. Das Gleiche gilt für die Mülheimer Reserve, für die Auswärtspunkte bei der bisher sieglosen SG Braunshorn fast schon Pflicht sind.