Der TuS Immendorf und der FC Cosmos Koblenz führen auch nach dem zwölften Spieltag noch die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Immendorf gewann bei der SG Müllenbach, während die Cosmonauten gegen Masburg ein Feuerwerk abbrannten. Mit einem Remis trennten sich die Reserve der SG Mülheim-Kärlich von der SG Maifeld. Einen deutlichen Auswärtssieg feierten die SF Höhr-Grenzhausen in Rheinböllen.