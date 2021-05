Das ist ein großer Aderlass bei der Spvgg Cochem: Nach Markus Boos und Thomas Schweisel (beide zurück zum Rheinlandligisten SG Ellscheid) verlassen nun auch in Dominic Hülsemann, Eric Schwarz und Fabian Jahnen drei weitere Stammspieler den Fußball-Bezirksligisten. Das Trio kehrt in die Kreisliga B Nord und dort zu seinen Heimatvereinen zurück: Hülsemann und Schwarz schließen sich der SG Auderath/ Alflen an, Jahnen spielt wieder für die SG Eifelhöhe Weiler-Gevenich/Faid/Büchel/Beuren.