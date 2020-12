Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 14:48 Uhr

Müden

Höhr-Spiel: Oberreiter-Elf ist bereits am Freitag wieder gefordert

Nach dem Cosmos-Spiel ist vor dem Höhr-Spiel: Für Fußball-Bezirksligist SG Müden/Treis-Karden/Moselkern geht es bereits am Freitagabend um 20 Uhr weiter – und zwar beim Aufsteiger SF Höhr-Grenzhausen, der seine Heimpartien ähnlich wie Elztal in der Regel am Freitagabend austrägt. Die Gastgeber haben am Mittwochabend wie Müden beim 0:1 gegen Cosmos ebenfalls gegen einen Titelkandidaten knapp verloren, in der Nachspielzeit kassierte die Sportfreunde das 2:3 in Urmitz.