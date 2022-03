In allen drei Spielen nach der Winterpause sind die SF Höhr-Grenzhausen ungeschlagen geblieben, nach zwei Unentschieden gab es mit dem 1:0 gegen den SV Masburg zuletzt auch den ersten Sieg des Jahres. Diese Serie würde das Trainerduo Stephan Roll und Anton Grasmik nur allzu gerne ausbauen, wenn es am Mittwochabend (20 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte zur Spvgg Cochem geht.