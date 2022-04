Bei Tabellenführer Cosmos Koblenz waren die SF Höhr-Grenzhausen zuletzt ohne Chance, mit 0:6 wurde der Neunte der Fußball-Bezirksliga Mitte zurück in den Westerwald geschickt. Von der Papierform her wartet nun eine vergleichsweise leichte Aufgabe auf die Mannschaft der Trainer Stephan Roll und Anton Grasmik, wenn an Karsamstag, 15.30 Uhr, Schlusslicht FC Plaidt am Flürchen gastiert.