Im Freitagabendspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte wollten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen gegen die SG Maifeld-Elztal auf dem heimischen Kunstrasen den positiven Schwung des 4:0-Erfolgs in Oberzissen mitnehmen. Dies gelang mit einem 1:0 (0:0)-Sieg. Mann des Abends war einmal mehr Jonas Klein, dem in der 71. Minute per Foulelfmeter das „Goldene Tor“ gelang.