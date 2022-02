Die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen teilten im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 0:0 gegen die SG Treis-Karden das zweite Mal binnen 48 Stunden die Punkte. Jonas Klein, der am Mittwochabend durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 noch der gefeierte Held war, trat in Treis-Kaden in der 66. Spielminute wiederum zum Strafstoß an. Dieses Mal traf er jedoch nicht und vergab die beste Chance auf den Sieg.