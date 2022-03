Während in den anderen Klassen der Spielbetrieb erst langsam wieder ins Rollen kommt, haben die SF Höhr-Grenzhausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte bereits das fünfte Punktspiel des Jahres vor der Brust. Vier Tage nach dem 1:2 vom Mittwochabend bei der SpvGG Cochem, der ersten Niederlage nach zuvor zwei Unentschieden und einem Sieg, geht es für die Mannschaft des Trainerduos Stephan Roll/Anton Grasmik am Sonntag zum SV Oberzissen (So., 15 Uhr).