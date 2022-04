Unterschiedliche Gefühlslagen vor dem wichtigen Kellerderby in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Fünftletzten SG Hausbay/ Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach und dem Viertletzten TuS Rheinböllen (ein Spiel und einen Punkt weniger). Während Hausbay am Sonntag nach fast einem halben Jahr beim 2:1 in Urmitz wieder einen Sieg gefeiert hat, verlief die Woche vor dem Spiel am Samstag (15 Uhr) in Hausbay für Rheinböllen alles andere als gut.