Hausbayer verkaufen sich beim 0:3 in Oberwinter gut

Nach dem 0:5 bei Maifeld-Elztal und dem 1:4 gegen Mülheim-Kärlich II waren für die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach die Aussichten im Vorfeld der Partie in der Fußball-Bezirksliga beim Titelkandidaten TuS Oberwinter düster. Aber die personell gebeutelten Gäste vermieden eine weitere Klatsche und hielten die Niederlage in Oberwinter beim 0:3 (0:2) im Rahmen. Ärgerlich für Hausbay: Mit einem Doppelschlag in der 42. und 44. Minute brachte sich Oberwinter unmittelbar vor der Pause auf die Siegerstraße.