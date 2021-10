Am Ende war es ein hart erkämpfter und für Fußball-Feinschmecker sicherlich nicht sonderlich ansehnlicher Sieg, den die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach in der Bezirksliga Mitte feierte. Die Mannschaft von Mirko Bernd besiegte die SG Vordereifel mit 2:1 (1:1) und zog damit mit nun 15 Punkten in der Tabelle am Gegner (14 Punkte) vorbei.