In der Vorwoche trafen die SG Hausbay und der TuS Rheinböllen im Derby aufeinander, mit dem besseren Ende für die Rheinböllener. Am Wochenende gehen beide wieder getrennte Wege: Hausbay ist am Samstag zu Hause gefragt, für den TuS steht ein schweres Auswärtsspiel ins Haus.