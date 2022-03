Nach dem 3:3 am Mittwoch beim FV Rübenach hat Fußball-Bezirksligist SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach auch 3:3 (2:1) bei der SG Mülheim-Kärlich II gespielt. Wobei „II“ in diesem Fall nicht so ganz stimmte, denn die Gastgeber hatte Hilfe aus dem Oberliga-Team, das am Wochenende zwar ein Testspiel hatte, aber vor dem Abstiegsrundenstart kommende Woche der Reserve unter die Arme griff.