Die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach hat sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit dem zweiten Sieg hintereinander am Ende ihrer zweiten englischen Woche mit nun neun Punkten auf den zwölften Tabellenplatz vorgearbeitet: Nach dem 3:2 am Mittwoch gegen Treis-Karden fiel der neuerliche Dreier beim Schlusslicht FC Plaidt – nur ein Punkt – mit 6:0 (2:0) weitaus klarer aus. Vierfacher Torschütze für die Gäste war Niklas Schneider.