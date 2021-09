Die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach hat Nachholbedarf nach erst einer absolvierten von drei Partien in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und jetzt geht es Schlag auf Schlag für die Hunsrücker: Binnen neun Tagen stehen drei Spiele an. Den Anfang macht das Hausbayer Gastspiel am Freitag (20 Uhr) auf der Elztaler Alm in Gering-Kollig bei der SG Maifeld-Elztal.