Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 16:58 Uhr

Hausbay: Hilgert nach Kirchberg

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach einen Abgang zu verzeichnen: Leo Hilgert, der vor der Saison von seinem Heimatverein Sohren nach Hausbay gekommen war, wird zum TuS Kirchberg wechseln und will sich dort über Einsätze in der A-Klassen-Reserve fürs Rheinlandliga-Team empfehlen. Für Hausbay machte Hilgert kein Spiel, da er sich im Sommer im Test in Niederburg am Knie verletzt hatte. „Es ist sehr schade, dass Leo nicht für uns spielen konnte, er hat großes Potenzial.