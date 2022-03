Treis-Karden gegen Hausbay – am Mittwoch steht in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein wegweisendes Mosel-Hunsrück-Kellerduell an. Der Tabellensechste Viertäler Oberwesel spielt auch am Mittwoch – und zwar auf der Elztaler Alm bei der heim- und kampfstarken SG Maifeld-Elztal.