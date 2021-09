Wichtiger zweiter Heimsieg für die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Im Nachholspiel des ersten Spieltags rang man die zuletzt zweimal siegreiche SG Treis-Karden/Müden/Moselkern mit 3:2 (1:1) nieder. Bemerkenswert: Mit den Saisontreffern vier bis sechs erzielte Hausbay am Mittwochabend so viele Treffer wie in den ersten sechs Begegnungen zusammen und kletterte vom vorletzten Rang 17 auf Platz 14. Treis-Karden verbleibt punktgleich auf Platz 13.