Hausbay gegen Treis: Bernd will nicht durchdrehen, Wächter den dritten Sieg in Folge

Hunsrück-Mosel-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Im Nachholspiel stehen sich am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Rasen zwischen Hausbay und Pfalzfeld die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach und die SG Treis-Karden/Moselkern/Müden gegenüber. Treis-Karden (13. Platz, sechs Punkte) hat drei Punkte mehr auf dem Konto als der Vorletzte Hausbay (17. Platz, drei Punkte) und geht mit deutlich mehr Selbstvertrauen in die Partie, denn die Moselaner kommen mit zwei Siegen im Rücken auf den Hunsrück, während Hausbay fünfmal in Folge verloren hat.